В Киеве работает ПВО
Воскресенье, 17 ноября 2024, 06:34
В ночь на воскресенье в Киеве дважды работала противовоздушная оборона
Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram
Прямая речь: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".
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Дополнено: В 6:34 Попко снова сообщил о работе ПВО в Киеве. Он призвал находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним:
- Враг атакует страну ударными беспилотниками.
- Также зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95.