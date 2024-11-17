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В Киеве работает ПВО

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 ноября 2024, 06:34
В Киеве работает ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на воскресенье в Киеве дважды работала противовоздушная оборона

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

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Дополнено: В 6:34 Попко снова сообщил о работе ПВО в Киеве. Он призвал находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним:

КиевПВОШахедбеспилотники
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