У Печерському районі Києва палає дах житлового будинку: постраждала жінка

Вранці 17 листопада під час російського ракетного удару у Києві зайнялася пожежа. Одна людина постраждала.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Печерськом районі палає дах житлового будинку. Всі служби прямують на місце."

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Доповнено: Начальник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Києву через падіння уламків в Печерському районі сталось загорання на покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку. Постраждала одна людина, вона передана медикам.

О 7:07 Кличко написав, що одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля.

О 7:44 Попко додав, що в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові.

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В Деснянському районі, також падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови. Інформації щодо постраждалих не надходило.

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