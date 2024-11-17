В Печерском районе Киева пылает крыша жилого дома: пострадала женщина
Утром 17 ноября во время российского ракетного удара в Киеве загорелся пожар. Один человек пострадал.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "В Печерском районе пылает крыша жилого дома. Все службы направляются на место".
Дополнено: Начальник Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что в результате ракетного удара по Киеву из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле 5-ти этажного жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.
Пострадал один человек, он передан медикам.
В 7:07 Кличко написал, что одну пострадавшую женщину госпитализировали в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно, в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.
В 7:44 Попко добавил, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.
В Деснянском районе, также падение обломков на открытой территории и на крышу недостроя. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним:
- Враг атакует страну ударными беспилотниками.
- Также зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95.
- Военные зафиксировали пуски крылатых ракет "Калибр " из Черного моря.