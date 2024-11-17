Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи

Олена ІвашківНеділя, 17 листопада 2024, 07:13
В Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи
Фото: Getty Images

Вранці 17 листопада під час російської ракетної атаки у кількох областях було чутно вибухи.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram, "Суспільне"

Деталі: Вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та у Черкаській області.

Реклама:

Нагадаємо: 

вибухракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент про скасування засідання ВР: Дані розвідки не варто сприймати як вихідний

Росіяни розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ біля Вугледара

Меркель не сприймає критики і вважає, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні

"Кедровий Орєшнік": Буданов пояснив особливості експериментальної ракети, що прилетіла по Дніпру

Довічний термін отримав депутат, який підірвав три гранати у сільраді на Закарпатті

Уряд хоче збільшити виплату родинам загиблих цивільних захисників України

Усі новини...
вибух
У Миколаєві пролунала серія вибухів
У Харкові пролунали вибухи: ворог запускав КАБи
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
21:07
Карпати вдома мінімально обіграли Колос у матчі-відкритті 14 туру
21:05
У ГУР знають про документ РФ з планом розподілу України на три частини
21:01
Російський банк запропонував бізнесу їхати за кредитами до Білорусі
20:58
Детальні, як Google-карти: науковці створили атлас клітин окремих систем організму людини
20:53
Сійярто розгнівався через санкції США проти "Газпромбанку"
20:41
Прем'єр Британії і генсек НАТО обговорили зміцнення України перед зимою
20:36
Кабмін звільнив першого заступника голови Мінрозвитку
20:25
Україні передали обіцяну Канадою систему ППО NASAMS
20:11
"Vodafone Україна" зобов'язали усунути порушення вимог до підвищення енергонезалежності
20:08
фотоУ Києві в руках у чоловіка вибухнула коробка, він загинув на місці
Усі новини...
Реклама:
Реклама: