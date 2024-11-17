В Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи

Вранці 17 листопада під час російської ракетної атаки у кількох областях було чутно вибухи.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram, "Суспільне"

Деталі: Вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та у Черкаській області.

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