В Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи
Неділя, 17 листопада 2024, 07:13
Вранці 17 листопада під час російської ракетної атаки у кількох областях було чутно вибухи.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram, "Суспільне"
Деталі: Вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та у Черкаській області.
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