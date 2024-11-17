В Одессе, Днепре, Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы
Воскресенье, 17 ноября 2024, 07:13
Утром 17 ноября во время российской ракетной атаки в нескольких областях были слышны взрывы.
Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram, "Суспільне"
Детали: Взрывы прогремели в Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и в Черкасской области.
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Напомним:
- Враг атакует страну ударными беспилотниками.
- Также зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95.
- Военные зафиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.