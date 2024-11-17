В Одессе, Днепре, Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы

Утром 17 ноября во время российской ракетной атаки в нескольких областях были слышны взрывы.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram, "Суспільне"

Детали: Взрывы прогремели в Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и в Черкасской области.

Реклама:

Напомним: