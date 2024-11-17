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На Львівщині працює ППО, почалася пожежа через падіння уламків ракети

Олена Івашків, Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 08:25
На Львівщині працює ППО, почалася пожежа через падіння уламків ракети
фото: Getty Images

Зранку 17 листопада у Львівській області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "Ракета у повітряному просторі Львівської області. Працює ППО. Зберігайте інформаційну тишу."

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Оновлено: Пізніше Козицький написав, що у Червоноградському районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль.

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