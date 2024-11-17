На Львовщине работает ПВО, начался пожар из-за падения обломков ракеты
Воскресенье, 17 ноября 2024, 08:25
Утром 17 ноября во Львовской области работала противовоздушная оборона.
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь: "Ракета в воздушном пространстве Львовской области. Работает ПВО. Сохраняйте информационную тишину".
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Обновлено: Позже Козицкий написал, что в Червоноградском районе в результате падения обломков вражеской ракеты загорелись гаражи и автомобиль.
Напомним:
- Враг атакует страну ударными беспилотниками.
- Также зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95.
- Военные зафиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.