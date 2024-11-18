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Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ

Олена ІвашківПонеділок, 18 листопада 2024, 01:29
Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ
Дональд Трамп з сином Дональдом Трампом молодшим, фото: Getty Images

Син новообраного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп молодший назвав ідіотами людей, які дозволили застосовувати далекобійні ракети по Росії.

Джерело: Трамп молодший у X

Деталі: Він поширив інформацію про дозвіл на далекобійні удари і зазначив, що це рішення може спровокувати Третю світову війну.

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Пряма мова: "Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. 

Треба зафіксувати ці трильйони доларів. До біса життя!!! Ідіоти!"

Передісторія: 

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