Син Трампа назвав ідіотами відповідальних за дозвіл на далекобійні удари по РФ
Понеділок, 18 листопада 2024, 01:29
Син новообраного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп молодший назвав ідіотами людей, які дозволили застосовувати далекобійні ракети по Росії.
Джерело: Трамп молодший у X
Деталі: Він поширив інформацію про дозвіл на далекобійні удари і зазначив, що це рішення може спровокувати Третю світову війну.
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Пряма мова: "Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя.
Треба зафіксувати ці трильйони доларів. До біса життя!!! Ідіоти!"
Передісторія:
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У неділю ввечері стало відомо, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії.