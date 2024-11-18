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Сын Трампа назвал идиотами ответственных за разрешение на дальнобойные удары по РФ

Алена ИвашкивПонедельник, 18 ноября 2024, 01:29
Сын Трампа назвал идиотами ответственных за разрешение на дальнобойные удары по РФ
Дональд Трамп с сыном Дональдом Трампом младшим, фото: Getty Images

Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп младший назвал идиотами людей, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России.

Источник: Трамп младший в X

Детали: Он распространил информацию о разрешении на дальнобойные удары и отметил, что это решение может спровоцировать Третью мировую войну.

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Прямая речь: "Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни.

Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь! Идиоты!"

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