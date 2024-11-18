Сын Трампа назвал идиотами ответственных за разрешение на дальнобойные удары по РФ
Понедельник, 18 ноября 2024, 01:29
Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп младший назвал идиотами людей, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России.
Источник: Трамп младший в X
Детали: Он распространил информацию о разрешении на дальнобойные удары и отметил, что это решение может спровоцировать Третью мировую войну.
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Прямая речь: "Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни.
Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь! Идиоты!"
Предыстория:
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- В воскресенье вечером стало известно, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.