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Волкер про дозвіл на далекобійні удари: скасовано політичне рішення, якого не мало бути

Олена ІвашківПонеділок, 18 листопада 2024, 04:48
Волкер про дозвіл на далекобійні удари: скасовано політичне рішення, якого не мало бути
Курт Волкер, фото: Getty Images

Експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA), колишній спецпредставник США на переговорах з Україною Курт Волкер заявив, що дозвіл адміністрації США щодо використання американської зброї для ударів по цілях у глибині російської території скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися.

Джерело: Волкер у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Він пояснив, що Україна є жертвою зовнішньої агресії і відповідно до статті 51 Статуту ООН має невід'ємне право на самооборону.

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Він наголосив, що в той час як Росія атакує Україну з дуже великих відстаней, Сполучені Штати перешкоджали Україні завдавати ударів у відповідь на таку саму дальність.

Пряма мова: "За законами збройного конфлікту Україна має право завдати удару по будь-якій військово значущій цілі - лише повинна уникати обстрілів цивільних осіб,  У міжнародному праві немає жодних обмежень щодо діапазону використання зброї"..

"Обмежуючи дальність застосування Україною американської зброї, Сполучені Штати невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України, що виходить за межі будь-яких вимог міжнародного права".

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"Це непотрібне обмеження на самооборону України мало бути просто скасоване - і крапка".

Деталі: За його словами, рішення щодо діапазону використання зброї було "абсолютно свавільним і ухвалювалося через побоювання "спровокувати" Росію, а не з якихось моральних чи юридичних міркувань".

Путін знав, що нападає на Україну, і коли він це робив, то мав бути готовим до військових наслідків цього рішення, додав Волкер.

На його переконання, "зміна поганої політики США - це добра новина".

Проте не слід робити "таку зміну публічно", оскільки це заздалегідь дає Росії інформацію про потенційні українські удари, зауважив експерт.

Передісторія: 

СШАРосіяракетний ударATACMS
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