Волкер о разрешении на дальнобойные удары: отменено политическое решение, которого не должно было быть

Эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA), бывший спецпредставитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер заявил, что разрешение администрации США на использование американского оружия для ударов по целям в глубине российской территории отменяет политическое решение, которое никогда не должно было приниматься.

Источник: Волкер в комментарии "Укринформу"

Детали: Он пояснил, что Украина является жертвой внешней агрессии и в соответствии со статьей 51 Устава ООН имеет неотъемлемое право на самооборону.

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Он отметил, что в то время как Россия атакует Украину с очень больших расстояний, Соединенные Штаты препятствовали Украине наносить ответные удары на такую же дальность.

Прямая речь: "По законам вооруженного конфликта Украина имеет право нанести удар по любой военно-значимой цели - только должна избегать обстрелов гражданских лиц, В международном праве нет никаких ограничений по диапазону использования оружия"...

"Ограничивая дальность применения Украиной американского оружия, Соединенные Штаты неоправданно накладывали односторонние ограничения на самооборону Украины, что выходит за пределы любых требований международного права".

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"Это ненужное ограничение на самооборону Украины должно было быть просто отменено - и точка".

Детали: По его словам, решение о диапазоне использования оружия было "абсолютно произвольным и принималось из-за опасений „спровоцировать" Россию, а не из каких-то моральных или юридических соображений".

Путин знал, что нападает на Украину, и когда он это делал, то должен был быть готовым к военным последствиям этого решения, добавил Волкер.

По его убеждению, "изменение плохой политики США - это хорошая новость".

Однако не следует делать "такое изменение публично", поскольку это заранее дает России информацию о потенциальных украинских ударах, отметил эксперт.

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