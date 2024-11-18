Зеленський представить внутрішній План стійкості у ВРУ – джерела
Президент Володимир Зеленський найближчими днями збирається представити План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу" та в команді президента
Деталі: За даними УП, ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості України є – фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.
Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергообʼєктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства обʼєднання українців, належна інтеграція військових у соціальне життя.
У Раді президент детально озвучить суть цих пунктів та бачення їх реалізації. Попередньо, виступ Зеленського запланований на вівторок.
Передісторія:
- Раніше резидент Володимир Зеленський повідомив, що представить внутрішній План стійкості України на тижні з 18 по 24 листопада. Документ складатиметься з десяти пунктів.
- 16 жовтня Зеленський представив у парламенті План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.
Знати більше: Мир завдяки силі. Головні тези виступу Зеленського під час представлення Плану перемоги в Раді