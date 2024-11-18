Зеленський представить внутрішній План стійкості у ВРУ – джерела

Президент Володимир Зеленський найближчими днями збирається представити План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу" та в команді президента

Деталі: За даними УП, ключовими пунктами внутрішнього Плану стійкості України є – фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет, політика героїв.

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Зокрема, передбачається зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка та нарощування виробництва новітніх зразків озброєння, захист енергообʼєктів та енергосистеми, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в українську економіку, сучасна політика щодо зброї в цивільному обігу, створення Міністерства обʼєднання українців, належна інтеграція військових у соціальне життя.

У Раді президент детально озвучить суть цих пунктів та бачення їх реалізації. Попередньо, виступ Зеленського запланований на вівторок.

Передісторія:

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Раніше резидент Володимир Зеленський повідомив, що представить внутрішній План стійкості України на тижні з 18 по 24 листопада. Документ складатиметься з десяти пунктів.

16 жовтня Зеленський представив у парламенті План перемоги, який складається з пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

Знати більше: Мир завдяки силі. Головні тези виступу Зеленського під час представлення Плану перемоги в Раді