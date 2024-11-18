Зеленский представит внутренний План устойчивости в ВРУ – источники
Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни собирается представить План внутренней устойчивости Украины в Верховной Раде.
Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" и в команде президента
Детали: По данным УП, ключевыми пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.
В частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику, современная политика в отношении оружия в гражданском обороте, создание Министерства объединения украинцев, надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.
В Раде президент подробно озвучит суть этих пунктов и видение их реализации. Предварительно, выступление Зеленского запланировано на вторник.
Предыстория:
- Ранее резидент Владимир Зеленский сообщил, что представит внутренний План устойчивости Украины на неделе с 18 по 24 ноября. Документ будет состоять из десяти пунктов.
- 16 октября Зеленский представил в парламенте План победы, который состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
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