Зеленский представит внутренний План устойчивости в ВРУ – источники

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни собирается представить План внутренней устойчивости Украины в Верховной Раде.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" и в команде президента

Детали: По данным УП, ключевыми пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.

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В частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику, современная политика в отношении оружия в гражданском обороте, создание Министерства объединения украинцев, надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.

В Раде президент подробно озвучит суть этих пунктов и видение их реализации. Предварительно, выступление Зеленского запланировано на вторник.

Предыстория:

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Ранее резидент Владимир Зеленский сообщил, что представит внутренний План устойчивости Украины на неделе с 18 по 24 ноября. Документ будет состоять из десяти пунктов.

16 октября Зеленский представил в парламенте План победы, который состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Знать больше: Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления Плана победы в Раде