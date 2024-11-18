Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский представит внутренний План устойчивости в ВРУ – источники

Ангелина Страшкулич, Роман КравецПонедельник, 18 ноября 2024, 12:03
Зеленский представит внутренний План устойчивости в ВРУ – источники
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни собирается представить План внутренней устойчивости Украины в Верховной Раде.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" и в команде президента

Детали: По данным УП, ключевыми пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.

Реклама:

В частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику, современная политика в отношении оружия в гражданском обороте, создание Министерства объединения украинцев, надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.

В Раде президент подробно озвучит суть этих пунктов и видение их реализации. Предварительно, выступление Зеленского запланировано на вторник.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Ранее резидент Владимир Зеленский сообщил, что представит внутренний План устойчивости Украины на неделе с 18 по 24 ноября. Документ будет состоять из десяти пунктов.
  • 16 октября Зеленский представил в парламенте План победы, который состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Знать больше: Мир благодаря силе. Главные тезисы выступления Зеленского во время представления Плана победы в Раде

ЗеленскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа

Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"

Зеленский: Есть все шансы завершить войну в следующем году, в январе увидим предложения Трампа

За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

В "расстрельные списки" РФ должны были войти учителя, журналисты, священники - Буданов

Все новости...
Зеленский
Зеленский об утренней атаке РФ: Это ответ всем, кто хотел чего-то достичь звонками
Зеленский о разрешении на удары по РФ: Ракеты сами за себя скажут
Зеленский признал кадровый кризис во власти и рассказал, как у министров "не получалось"
Последние новости
21:03
В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут
20:59
лыжиУкраинский прыгун с трамплина Марусяк прошел квалификацию, но остался без очков на первом старте сезона
20:58
Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию памяти жертв Голодомора
20:53
Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области
20:28
В Греции неизвестные с коммунистическими флагами напали на акцию украинцев
20:25
Украина проиграла третий матч в отборе Евробаскета-2025, уступив Израилю
20:02
Энергетики отменили ограничения света до конца суток
19:53
Гераскевич во второй раз в сезоне финишировал в топ-10 на Кубке мира по скелетону
19:43
Зеленский поддерживает переход ВСУ на новую систему управления, если это уменьшит бюрократию
19:27
Грузинская оппозиция собирает протест на первый день заседания нового парламента
Все новости...
Реклама:
Реклама: