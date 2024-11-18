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Кількість загиблих від російського удару по житловому будинку Сумах зросла до 12

Олександр ШумілінПонеділок, 18 листопада 2024, 18:33
Кількість загиблих від російського удару по житловому будинку Сумах зросла до 12
Фото: Сумська ОВА

У Сумах зросла до 12 кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який завдали росіяни 17 листопада ввечері.

Джерело: повідомлення Сумської обласної військової адміністрації

Дослівно: "Станом на годину 14 стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином, росіяни вбили 12 людей, з них двоє – діти. 84 жителя багатоповерхівок, з яких 12 діти, отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога".

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Передісторія:

СумиРосія
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