Кількість загиблих від російського удару по житловому будинку Сумах зросла до 12
Понеділок, 18 листопада 2024, 18:33
У Сумах зросла до 12 кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який завдали росіяни 17 листопада ввечері.
Джерело: повідомлення Сумської обласної військової адміністрації
Дослівно: "Станом на годину 14 стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином, росіяни вбили 12 людей, з них двоє – діти. 84 жителя багатоповерхівок, з яких 12 діти, отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога".
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Передісторія:
- Увечері 17 листопада російська балістична ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у Сумах: повідомлялося про 10 загиблих, серед яких 2 дітей, і понад 50 поранених.
- Пізніше стало відомо про 11 загиблих.