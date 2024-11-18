Количество погибших от российского удара по жилому дому Сумах возросло до 12

В Сумах возросло до 12 количество погибших в результате ракетного удара, который нанесли россияне 17 ноября вечером.

Источник: сообщение Сумской областной военной администрации

Дословно: "По состоянию на час 14 стало известно о еще одном погибшем человеке. Таким образом, россияне убили 12 человек, из них двое - дети. 84 жителя многоэтажек, из которых 12 дети, получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь".

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Предыстория:

Вечером 17 ноября российская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом в Сумах: сообщалось о 10 погибших, среди которых 2 детей, и более 50 раненых.

Позже стало известно об 11 погибших.