У Росії намагаються погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ – ISW

Російські посадовці, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вдаються до чергових погроз, аби стримати США від надання дозволу Україні бити ракетами ATACMS вглиб РФ.

Джерело: ISW

Деталі: Російські посадовці продовжували вдаватися до погрозливої риторики, намагаючись утримати Сполучені Штати від публічного надання дозволу на використання Україною наданих США ракетами ATACMS для завдання обмежених ударів по російських та північнокорейських військових цілях у Курській області.

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Дослівно ISW: "Такий дозвіл США, якщо він буде офіційно підтверджений, став би м'якою відповіддю на ескалацію Росією участі північнокорейських військ як активних бойовиків у російському вторгненні в Україну".

Деталі: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 18 листопада, що Сполучені Штати "підливають масла у вогонь", і що дозвіл США українських ударів ракетами ATACMS по російських військових об'єктах стане " новим витком напруженості і якісною зміною участі США у війні.

Пєсков повторив заяву правителя Росії Володимира Путіна від 12 вересня про те, що українські удари по Росії з використанням наданої Заходом зброї означатимуть ескалацію і безпосередньо залучать західні країни до війни.

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Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова також повторила вересневі заяви Путіна, сказавши, що українські ракетні удари по Росії дальнього радіусу дії "докорінно змінять суть і характер" війни, і що російська відповідь буде "адекватною і відчутною".

Дослівно ISW: "Окремі російські офіційні особи та пропагандисти наголошували на тому, що офіційні особи США ще не підтвердили офіційно дозвіл на нанесення ударів ракетами ATACMS, ймовірно, намагаючись переконати Сполучені Штати відмовитися від цього рішення і спростувати повідомлення ЗМІ про надання такого дозволу".

Ключові висновки ISW за 18 листопада: