У Росії намагаються погрозами утримати США від дозволу Україні бити вглиб РФ – ISW
Російські посадовці, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вдаються до чергових погроз, аби стримати США від надання дозволу Україні бити ракетами ATACMS вглиб РФ.
Джерело: ISW
Деталі: Російські посадовці продовжували вдаватися до погрозливої риторики, намагаючись утримати Сполучені Штати від публічного надання дозволу на використання Україною наданих США ракетами ATACMS для завдання обмежених ударів по російських та північнокорейських військових цілях у Курській області.
Дослівно ISW: "Такий дозвіл США, якщо він буде офіційно підтверджений, став би м'якою відповіддю на ескалацію Росією участі північнокорейських військ як активних бойовиків у російському вторгненні в Україну".
Деталі: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 18 листопада, що Сполучені Штати "підливають масла у вогонь", і що дозвіл США українських ударів ракетами ATACMS по російських військових об'єктах стане " новим витком напруженості і якісною зміною участі США у війні.
Пєсков повторив заяву правителя Росії Володимира Путіна від 12 вересня про те, що українські удари по Росії з використанням наданої Заходом зброї означатимуть ескалацію і безпосередньо залучать західні країни до війни.
Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова також повторила вересневі заяви Путіна, сказавши, що українські ракетні удари по Росії дальнього радіусу дії "докорінно змінять суть і характер" війни, і що російська відповідь буде "адекватною і відчутною".
Дослівно ISW: "Окремі російські офіційні особи та пропагандисти наголошували на тому, що офіційні особи США ще не підтвердили офіційно дозвіл на нанесення ударів ракетами ATACMS, ймовірно, намагаючись переконати Сполучені Штати відмовитися від цього рішення і спростувати повідомлення ЗМІ про надання такого дозволу".
Ключові висновки ISW за 18 листопада:
- Російські посадовці продовжували використовувати погрозливу риторику, намагаючись утримати Сполучені Штати від публічного надання дозволу на використання Україною наданих США ATACMS для завдання обмежених ударів по російських та північнокорейських військових цілях у Курській області. Такий дозвіл США, якщо він буде офіційно підтверджений, стане, зокрема, м'якою відповіддю на ескалацію Росією участі північнокорейських військ як активних бойовиків у російському вторгненні в Україну.
- Введення Путіним Північної Кореї як нової воюючої сторони у своє вторгнення в Україну було значною ескалацією. Дозвіл Україні використовувати американські ракети проти легітимних військових цілей на російській території відповідно до всіх міжнародних законів і законів збройного конфлікту є дуже обмеженою відповіддю і не може бути обґрунтовано охарактеризований як ескалація сама по собі.
- Французькі та британські джерела пояснили 18 листопада, що дозволи США на використання Україною ATACMS для завдання обмежених ударів по території Росії не поширюються на можливість використання Україною наданих Францією та Великою Британією ракетних комплексів SCALP та Storm Shadow для завдання ударів по Росії на великі відстані.
- Кремль продовжує заявляти про своє небажання приймати будь-які компроміси, в тому числі ті, які б "заморозили" конфлікт на нинішній лінії фронту, що ще раз демонструє наполегливе прагнення Кремля до повної капітуляції України.
- Нещодавно російські війська просунулися на головній українській ділянці фронту в Курській області, в районі Куп'янська, на захід від Кремінної, а також у Сіверському, Покровському та Вугледарському напрямках.
- Кремль продовжує мілітаризувати різні рівні російської влади, розширюючи програму "Час героїв", метою якої є призначення ветеранів повномасштабного російського вторгнення в Україну на посади в місцевих, регіональних і федеральних органах влади.
- Міністерство оборони Росії незаконно призвало українську молодь в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях в рамках осіннього призову 2024 року.