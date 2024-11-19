В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW

Российские чиновники, считают аналитики Института изучения войны (ISW), прибегают к очередным угрозам, чтобы сдержать США от предоставления разрешения Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ.

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Детали Российские чиновники продолжали прибегать к угрожающей риторике, пытаясь удержать Соединенные Штаты от публичного предоставления разрешения на использование Украиной предоставленных США ракет ATACMS для нанесения ограниченных ударов по российским и северокорейским военным целям в Курской области.

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Дословно ISW: "Такое разрешение США, если оно будет официально подтверждено, стало бы мягким ответом на эскалацию Россией участия северокорейских войск как активных боевиков в российском вторжении в Украину".

Детали Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 18 ноября, что Соединенные Штаты "подливают масла в огонь", и что разрешение США украинских ударов ракетами ATACMS по российским военным объектам станет "новым витком напряженности и качественным изменением участия США в войне.

Песков повторил заявление правителя России Владимира Путина от 12 сентября о том, что украинские удары по России с использованием предоставленного Западом оружия будут означать эскалацию и напрямую вовлекут западные страны в войну.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова также повторила сентябрьские заявления Путина, сказав, что украинские ракетные удары по России дальнего радиуса действия "в корне изменят суть и характер" войны, и что российский ответ будет "адекватным и ощутимым".

Дословно ISW: "Отдельные российские официальные лица и пропагандисты отмечали, что официальные лица США еще не подтвердили официально разрешение на нанесение ударов ракетами ATACMS, вероятно, пытаясь убедить Соединенные Штаты отказаться от этого решения и опровергнуть сообщения СМИ о предоставлении такого разрешения".

Ключевые выводы ISW за 18 ноября: