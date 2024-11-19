В России пытаются угрозами удержать США от разрешения Украине бить вглубь РФ – ISW
Российские чиновники, считают аналитики Института изучения войны (ISW), прибегают к очередным угрозам, чтобы сдержать США от предоставления разрешения Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ.
Источник ISW
Детали Российские чиновники продолжали прибегать к угрожающей риторике, пытаясь удержать Соединенные Штаты от публичного предоставления разрешения на использование Украиной предоставленных США ракет ATACMS для нанесения ограниченных ударов по российским и северокорейским военным целям в Курской области.
Дословно ISW: "Такое разрешение США, если оно будет официально подтверждено, стало бы мягким ответом на эскалацию Россией участия северокорейских войск как активных боевиков в российском вторжении в Украину".
Детали Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 18 ноября, что Соединенные Штаты "подливают масла в огонь", и что разрешение США украинских ударов ракетами ATACMS по российским военным объектам станет "новым витком напряженности и качественным изменением участия США в войне.
Песков повторил заявление правителя России Владимира Путина от 12 сентября о том, что украинские удары по России с использованием предоставленного Западом оружия будут означать эскалацию и напрямую вовлекут западные страны в войну.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова также повторила сентябрьские заявления Путина, сказав, что украинские ракетные удары по России дальнего радиуса действия "в корне изменят суть и характер" войны, и что российский ответ будет "адекватным и ощутимым".
Дословно ISW: "Отдельные российские официальные лица и пропагандисты отмечали, что официальные лица США еще не подтвердили официально разрешение на нанесение ударов ракетами ATACMS, вероятно, пытаясь убедить Соединенные Штаты отказаться от этого решения и опровергнуть сообщения СМИ о предоставлении такого разрешения".
Ключевые выводы ISW за 18 ноября:
- Российские чиновники продолжали использовать угрожающую риторику, пытаясь удержать Соединенные Штаты от публичного предоставления разрешения на использование Украиной предоставленных США ATACMS для нанесения ограниченных ударов по российским и северокорейским военным целям в Курской области. Такое разрешение США, если оно будет официально подтверждено, станет, в частности, мягким ответом на эскалацию Россией участия северокорейских войск как активных боевиков в российском вторжении в Украину.
- Введение Путиным Северной Кореи как новой воюющей стороны в свое вторжение в Украину было значительной эскалацией. Разрешение Украине использовать американские ракеты против легитимных военных целей на российской территории в соответствии со всеми международными законами и законами вооруженного конфликта является очень ограниченным ответом и не может быть обоснованно охарактеризован как эскалация сама по себе.
- Французские и британские источники объяснили 18 ноября, что разрешения США на использование Украиной ATACMS для нанесения ограниченных ударов по территории России не распространяются на возможность использования Украиной предоставленных Францией и Великобританией ракетных комплексов SCALP и Storm Shadow для нанесения ударов по России на большие расстояния.
- Кремль продолжает заявлять о своем нежелании принимать любые компромиссы, в том числе те, которые бы "заморозили" конфликт на нынешней линии фронта, что еще раз демонстрирует настойчивое стремление Кремля к полной капитуляции Украины.
- Недавно российские войска продвинулись на главном украинском участке фронта в Курской области, в районе Купянска, к западу от Кременной, а также в Северском, Покровском и Угледарском направлениях.
- Кремль продолжает милитаризировать различные уровни российской власти, расширяя программу "Время героев", целью которой является назначение ветеранов полномасштабного российского вторжения в Украину на должности в местных, региональных и федеральных органах власти.
- Министерство обороны России незаконно призвало украинскую молодежь в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в рамках осеннего призыва 2024 года.