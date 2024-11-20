Кремль заперечив, що Путін може погодитись на замороження війни

Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна не влаштує заморожування війни, хоча начебто він готовий до переговорів. Коментар з’явився після публікації агентства Reuters щодо готовності лідера Кремля обговорювати подібний варіант.

Джерело: російські пропагандисти, "Комерсант"

Пряма мова Пєскова: Президент (так у Кремлі називають правителя РФ – ред.) також уже говорив про те, що якийсь варіант заморозки цього конфлікту (агресії РФ проти України – ред.) нам не підійде, нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі".

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Деталі: Пєсков при цьому сказав, що Путін "дійсно неодноразово, а точніше, постійно заявляє про те, що він готовий до контактів і до переговорів".

Нагадаємо: Перед цим агентство Reuters написало, що російські чиновники вважають, що Путін відкритий до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає деокупацію і наполягає на тому, щоб Україна відмовилась від НАТО. У звіті про те, на що погодиться Путін у будь-якій угоді, укладеній за посередництва Трампа, п'ять нинішніх і колишніх російських чиновників заявили, що Кремль може в цілому погодитися на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту.

Що було раніше:

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Президент Володимир Зеленський очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо війни, а також "сильну Україну" назвав основою переговорів.

У квітні 2022 року Росія фактично зірвала мирні переговори з Україною, внісши до проєкту договору пункт про те, що вона матиме право вето при ухваленні відповіді міжнародної спільноти в разі повторного нападу на Україну.

В інтерв’ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що Путін "може захотіти і закінчити цю війну" і від нього у цьому плані багато що залежить, але набагато більше залежить від США і очільника білого дому. Путін слабший за Сполучені Штати Америки. Президент Сполучених Штатів Америки має і силу, і владу, і зброю, і він може знизити ціну на енергоресурси", - сказав президент.

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