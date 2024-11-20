Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина не устроит замораживание войны, хотя он вроде бы готов к переговорам. Комментарий появился после публикации агентства Reuters относительно готовности лидера Кремля обсуждать подобный вариант.

Источник: российские пропагандисты "Коммерсант"

Прямая речь Пескова: Президент (так в Кремле называют правителя РФ - ред.) также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта (агрессии РФ против Украины - ред.) нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны".

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Детали: Песков при этом сказал, что Путин "действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам".

Напомним: Перед этим агентство Reuters написало, что российские чиновники считают, что Путин открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, но исключает деоккупацию и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от НАТО.В отчете о том, на что согласится Путин в любой сделке, заключенной при посредничестве Трампа, пять нынешних и бывших российских чиновников заявили, что Кремль может в целом согласиться на замораживание конфликта вдоль линии фронта.

Что предшествовало:

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Президент Владимир Зеленский ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой по войне, а также "сильную Украину" назвал основой переговоров.

В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

В интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что Путин "может захотеть и закончить эту войну" и от него в этом плане многое зависит, но гораздо больше зависит от США и главы белого дома. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки имеет и силу, и власть, и оружие, и он может снизить цену на энергоресурсы", - сказал президент.

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