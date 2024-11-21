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Посольство США в Києві відновило роботу

Олена ІвашківЧетвер, 21 листопада 2024, 01:21
Посольство США в Києві відновило роботу
фото: Getty Images

Посольство США в Києві відновило роботу але рекомендує громадянам США дотримуватися інструкцій місцевої влади і реагувати на повітряні тривоги.

Джерело: сайт Посольства США в Києві

Дослівно: "Посольство залишається відкритим і функціонує. Ми рекомендуємо всім громадянам США дотримуватися інструкцій місцевої влади щодо повітряних сповіщень і негайно шукати притулок, якщо такі буде отримано".

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СШАРосіяКиїв
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