Посольство США в Києві відновило роботу
Четвер, 21 листопада 2024, 01:21
Посольство США в Києві відновило роботу але рекомендує громадянам США дотримуватися інструкцій місцевої влади і реагувати на повітряні тривоги.
Джерело: сайт Посольства США в Києві
Дослівно: "Посольство залишається відкритим і функціонує. Ми рекомендуємо всім громадянам США дотримуватися інструкцій місцевої влади щодо повітряних сповіщень і негайно шукати притулок, якщо такі буде отримано".
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Передісторія:
- Сполучені Штати повідомили, що вирішили закрити своє посольство у Києві 20 листопада, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня.
- Посольство Іспанії та Італії у Києві також повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.