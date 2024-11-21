Посольство США в Киеве возобновило работу
Четверг, 21 ноября 2024, 01:21
Посольство США в Киеве возобновило работу но рекомендует гражданам США следовать инструкциям местных властей и реагировать на воздушные тревоги.
Источник: сайт Посольства США в Киеве
Дословно: "Посольство остается открытым и функционирует. Мы рекомендуем всем гражданам США следовать инструкциям местных властей относительно воздушных извещений и немедленно искать убежище, если таковые будут получены".
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Предыстория:
- Соединенные Штаты сообщили, что решили закрыть свое посольство в Киеве 20 ноября, поскольку получили информацию об угрозе крупной воздушной атаки со стороны РФ в этот день.
- Посольство Испании и Италии в Киеве также сообщили, что временно прекратили работу в столице после получения "конкретной" информации об угрозе масштабного авиаудара 20 ноября.