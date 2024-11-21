Посольство США в Киеве возобновило работу но рекомендует гражданам США следовать инструкциям местных властей и реагировать на воздушные тревоги.

Источник: сайт Посольства США в Киеве

Дословно: "Посольство остается открытым и функционирует. Мы рекомендуем всем гражданам США следовать инструкциям местных властей относительно воздушных извещений и немедленно искать убежище, если таковые будут получены".

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