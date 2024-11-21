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Зеленський прокоментував російський удар новою ракетою

Олександр ШумілінЧетвер, 21 листопада 2024, 14:16
Зеленський прокоментував російський удар новою ракетою
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі характеристики ракети, якою Росія вранці атакувала Дніпро, свідчать, що це була міжконтинентальна балістична зброя.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться.

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Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи".

Читайте також: Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо

Передісторія:

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  • Під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Росіяракетний удар
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