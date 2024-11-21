Зеленський прокоментував російський удар новою ракетою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі характеристики ракети, якою Росія вранці атакувала Дніпро, свідчать, що це була міжконтинентальна балістична зброя.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться.

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Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи".

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