Зеленский прокомментировал российский удар новой ракетой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все характеристики ракеты, которой Россия утром атаковала Днепр, свидетельствуют, что это было межконтинентальное баллистическое оружие.
Источник: сообщение Зеленского
Прямая речь: "Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится.
Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы".
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Предыстория:
- Во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.