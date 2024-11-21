Зеленский прокомментировал российский удар новой ракетой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все характеристики ракеты, которой Россия утром атаковала Днепр, свидетельствуют, что это было межконтинентальное баллистическое оружие.

Источник: сообщение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится.

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Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы".

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