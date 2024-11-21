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Amnesty International осудила решение Байдена передать Украине противопехотные мины

Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 16:17
Amnesty International осудила решение Байдена передать Украине противопехотные мины
Фото: Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила и назвала "опрометчивым" решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину, и призвала пересмотреть его.

Источник: пресс-релиз Amnesty International

Прямая речь директора Amnesty International США по адвокации в Европе и Центральной Азии: "Это опрометчивое решение и глубоко разочаровывающий шаг назад для президента, который когда-то признавал, что мины увеличивают риск нанесения вреда гражданским лицам. Удручающе и, честно говоря, шокирующе, что президент Байден принял столь значимое и опасное решение как раз перед тем моментом, как его наследие на государственной службе будет окончательно закреплено в истории".

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Детали: Правозащитники отметили, что противопехотные мины по своей сути являются неизбирательным оружием, которое калечит и убивает мирных жителей еще долгое время после окончания конфликтов, и им не должно быть места в арсенале ни одной из стран".

Также в Amnesty International считают, что несмотря на российские агрессию, "мины не могут быть ответом на задачу обеспечения безопасности мирных жителей".

Предыстория:

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  • Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин, что может помочь укрепить оборону украинских сил от наступления российских оккупационных войск.
  • Мминистр обороны США Ллойд Остин объяснил, что решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину было мотивировано изменением тактики России на фронте.

Amnesty InternationalвойнаУкраинаоружие
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