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СЕО Amnesty International: К Украине относительно использования противопехотных мин претензий нет

Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 18:59
СЕО Amnesty International: К Украине относительно использования противопехотных мин претензий нет
Директор и СЕО украинского офиса Amnesty International Вероника Вельч, фото: Facebook

Директор и СЕО украинского офиса Amnesty International Вероника Вельч прокомментировала заявление правозащитной международной организации, которая осудила решение США передать Украине противопехотные мины.

Источник: Вельч в Facebook

Прямая речь: "Только что разговаривала с представителями Amnesty США, которые сделали заявление о противопехотных минах. Их позиция довольно проста: администрация Байдена постоянно снижает порог в сфере применения международного гуманитарного права. Это не об Украине, а об обязательствах США.

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В то же время, никаких претензий к Украине относительно использования противопехотных мин для защиты не выдвигается".

Детали: По ее словам, к сожалению, международное право довольно безликое. "Но мы тоже пользуемся его нормами, когда обращаемся к вопросам справедливости", - написала она.

В то же время Вельч подчеркнула, что противопехотные мины очень опасны и будут оставаться опасными много лет после войны - для гражданских, прежде всего для детей.

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"Но, выбирая между ужасными долгосрочными последствиями противопехотных мин и мгновенными последствиями оккупации, я уверена, что все, что позволяет защитить украинских гражданских от агрессии, пыток и физического уничтожения уже сейчас, имеет право на существование. И мы благодарим за эту помощь также", - отметила СЕО Amnesty International в Украине.

Что предшествовало

  • Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин, что может помочь укрепить оборону украинских сил от наступления российских оккупационных войск.
  • Мминистр обороны США Ллойд Остин объяснил, что решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину было мотивировано изменением тактики России на фронте.
  • Amnesty International в своем заявлении осудила и назвала "опрометчивым" решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину, и призвала пересмотреть его.

Amnesty InternationalоружиеУкраинаСША
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