СЕО Amnesty International: К Украине относительно использования противопехотных мин претензий нет

Директор и СЕО украинского офиса Amnesty International Вероника Вельч прокомментировала заявление правозащитной международной организации, которая осудила решение США передать Украине противопехотные мины.

Источник: Вельч в Facebook

Прямая речь: "Только что разговаривала с представителями Amnesty США, которые сделали заявление о противопехотных минах. Их позиция довольно проста: администрация Байдена постоянно снижает порог в сфере применения международного гуманитарного права. Это не об Украине, а об обязательствах США.

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В то же время, никаких претензий к Украине относительно использования противопехотных мин для защиты не выдвигается".

Детали: По ее словам, к сожалению, международное право довольно безликое. "Но мы тоже пользуемся его нормами, когда обращаемся к вопросам справедливости", - написала она.

В то же время Вельч подчеркнула, что противопехотные мины очень опасны и будут оставаться опасными много лет после войны - для гражданских, прежде всего для детей.

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"Но, выбирая между ужасными долгосрочными последствиями противопехотных мин и мгновенными последствиями оккупации, я уверена, что все, что позволяет защитить украинских гражданских от агрессии, пыток и физического уничтожения уже сейчас, имеет право на существование. И мы благодарим за эту помощь также", - отметила СЕО Amnesty International в Украине.

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