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Путін стверджує, що "попереджатиме українців" про застосування ракет "Орєшнік"

Тетяна ОлійникЧетвер, 21 листопада 2024, 19:56
Путін стверджує, що попереджатиме українців про застосування ракет Орєшнік
Скриншо зі звернення Путіна 21 листопада

Російський правитель Володимир Путін заявив, що надалі цивільних українців начебто попереджатимуть про застосування ракет середньої дальності "Орєшнік", одна з яких уночі 21 листопада атакувала підприємство у Дніпрі.

Джерело: звернення Путіна 21 листопада, яке транслювали росЗМІ

Деталі: За словами Путіна, Росія може продовжити використовувати ракети "Орєшнік". І надалі, "обираючи в разі необхідності об'єкти для ураження на території України", росіяни будуть "завчасно пропонувати мирним мешканцям та просити громадян дружніх країн, які перебувають в Україні, залишити небезпечні зони".

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Глава Кремля запевняє, що росіяни робитимуть це публічно і без побоювань, адже засобів протидії цій зброї, за словами Путіна, не існує.

Що передувало:

  • Повітряні сили повідомляли, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою.
  • Путін заявив, що Росія завдала удару начебто по об'єкту оборонно-промислового комплексу в Дніпрі балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні "Орєшнік".

ПутінРосіявійна
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