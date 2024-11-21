Путін стверджує, що "попереджатиме українців" про застосування ракет "Орєшнік"
Четвер, 21 листопада 2024, 19:56
Російський правитель Володимир Путін заявив, що надалі цивільних українців начебто попереджатимуть про застосування ракет середньої дальності "Орєшнік", одна з яких уночі 21 листопада атакувала підприємство у Дніпрі.
Джерело: звернення Путіна 21 листопада, яке транслювали росЗМІ
Деталі: За словами Путіна, Росія може продовжити використовувати ракети "Орєшнік". І надалі, "обираючи в разі необхідності об'єкти для ураження на території України", росіяни будуть "завчасно пропонувати мирним мешканцям та просити громадян дружніх країн, які перебувають в Україні, залишити небезпечні зони".
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Глава Кремля запевняє, що росіяни робитимуть це публічно і без побоювань, адже засобів протидії цій зброї, за словами Путіна, не існує.
Що передувало:
- Повітряні сили повідомляли, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада російські окупанти вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою.
- Путін заявив, що Росія завдала удару начебто по об'єкту оборонно-промислового комплексу в Дніпрі балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні "Орєшнік".