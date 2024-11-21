Путін стверджує, що "попереджатиме українців" про застосування ракет "Орєшнік"

Російський правитель Володимир Путін заявив, що надалі цивільних українців начебто попереджатимуть про застосування ракет середньої дальності "Орєшнік", одна з яких уночі 21 листопада атакувала підприємство у Дніпрі.

Джерело: звернення Путіна 21 листопада, яке транслювали росЗМІ

Деталі: За словами Путіна, Росія може продовжити використовувати ракети "Орєшнік". І надалі, "обираючи в разі необхідності об'єкти для ураження на території України", росіяни будуть "завчасно пропонувати мирним мешканцям та просити громадян дружніх країн, які перебувають в Україні, залишити небезпечні зони".

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Глава Кремля запевняє, що росіяни робитимуть це публічно і без побоювань, адже засобів протидії цій зброї, за словами Путіна, не існує.

Що передувало: