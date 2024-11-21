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Путин утверждает, что "будет предупреждать украинцев" о применении ракет "Орешник"

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 ноября 2024, 19:56
Путин утверждает, что будет предупреждать украинцев о применении ракет Орешник
Скриншот из обращения Путина 21 ноября

Российский правитель Владимир Путин заявил, что в дальнейшем гражданских украинцев якобы будут предупреждать о применении ракет средней дальности "Орешник", одна из которых ночью 21 ноября атаковала предприятие в Днепре.

Источник: обращение Путина 21 ноября, которое транслировали росСМИ

Детали: По словам Путина, Россия может продолжить использовать ракеты "Орешник". И в дальнейшем, "выбирая в случае необходимости объекты для поражения на территории Украины", россияне будут "заблаговременно предлагать мирным жителям и просить граждан дружественных стран, находящихся в Украине, покинуть опасные зоны".

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Глава Кремля уверяет, что россияне будут делать это публично и без опасений, ведь средств противодействия этому оружию, по словам Путина, не существует.

Что предшествовало:

  • Воздушные силы сообщали, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой.
  • Путин заявил, что Россия нанесла удар якобы по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник".

ПутинРосcиявойна
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