Путин утверждает, что "будет предупреждать украинцев" о применении ракет "Орешник"
Российский правитель Владимир Путин заявил, что в дальнейшем гражданских украинцев якобы будут предупреждать о применении ракет средней дальности "Орешник", одна из которых ночью 21 ноября атаковала предприятие в Днепре.
Источник: обращение Путина 21 ноября, которое транслировали росСМИ
Детали: По словам Путина, Россия может продолжить использовать ракеты "Орешник". И в дальнейшем, "выбирая в случае необходимости объекты для поражения на территории Украины", россияне будут "заблаговременно предлагать мирным жителям и просить граждан дружественных стран, находящихся в Украине, покинуть опасные зоны".
Глава Кремля уверяет, что россияне будут делать это публично и без опасений, ведь средств противодействия этому оружию, по словам Путина, не существует.
Что предшествовало:
- Воздушные силы сообщали, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой.
- Путин заявил, что Россия нанесла удар якобы по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник".