На брифинге для журналистов чиновник США заявил, что незадолго до запуска баллистической ракеты средней дальности, которую хозяин Кремля Владимир Путин назвал "Орешником", Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Чиновник заявил, что США были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта".

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Он добавил, что в последние дни Штаты проинформировали Украину и других близких союзников о том, что Москва может запустить экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.

В то же время в США считают, что эта "экспериментальная ракета" вряд ли кардинально изменит ситуацию в войне в Украине, а Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством таких ракет.

Информацию о предупреждении вечером в четверг подтвердил пропагандистскому агентству ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".

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"Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска", – уточнил Песков.

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