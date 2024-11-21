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Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за полчаса до удара

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 21:31
Россия предупредила США о запуске ракеты Орешник за полчаса до удара
Фото: Getty Images

На брифинге для журналистов чиновник США заявил, что незадолго до запуска баллистической ракеты средней дальности, которую хозяин Кремля Владимир Путин назвал "Орешником", Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Чиновник заявил, что США были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта".

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Он добавил, что в последние дни Штаты проинформировали Украину и других близких союзников о том, что Москва может запустить экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.

В то же время в США считают, что эта "экспериментальная ракета" вряд ли кардинально изменит ситуацию в войне в Украине, а Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством таких ракет.

Информацию о предупреждении вечером в четверг подтвердил пропагандистскому агентству ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".

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"Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска", – уточнил Песков.

Предыстория:

  • По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Но два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении в четверг фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

ракетный ударРосcияСШАУкраина
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