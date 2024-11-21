МЗС після заяви Путіна про запуск нової ракети: Україна має право уражати легітимні цілі на території РФ

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що правитель Росії Володимир Путін в останній заяві фактично визнав, що тимчасово окуповані території України насправді не є територією Росії, хоча офіційно вона стверджує протилежне. Він також підкреслив, що Україна має повне право уражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії згідно з нормами міжнародного права відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Джерело: коментар речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Тихий нагадав, що Україна неодноразово використовувала далекобійні засоби проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але "Путін почав метушитися лише тоді, коли були уражені цілі на території Росії".

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"Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України", – зауважив він.

"Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну", – підсумував Тихий.

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