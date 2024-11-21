МИД после заявления Путина о запуске новой ракеты: Украина имеет право поражать легитимные цели на территории РФ
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что правитель России Владимир Путин в последнем заявлении фактически признал, что временно оккупированные территории Украины на самом деле не являются территорией России, хотя официально она утверждает обратное. Он также подчеркнул, что Украина имеет полное право поражать любые легитимные военные цели на территории России согласно нормам международного права в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Источник: комментарий спикекра Министерства иностранных дел Георгия Тихого, сообщает "Европейская правда"
Детали: Тихий напомнил, что Украина неоднократно использовала дальнобойные средства против целей на временно оккупированных территориях, но "Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России".
"Таким образом, он прекрасно осознает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины", - отметил он.
"Россия может обвинять только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину", – подытожил Тихий.
Предыстория:
- По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету.
- Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда. Но западные источники утверждали, что на самом деле речь идет об "экспериментальной баллистической ракете средней дальности".
- Вечером хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Он также пригрозил государствам Запада ударами после того, как они позволили Украине использовать свои ракеты для поражения территории России.