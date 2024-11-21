Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что правитель России Владимир Путин в последнем заявлении фактически признал, что временно оккупированные территории Украины на самом деле не являются территорией России, хотя официально она утверждает обратное. Он также подчеркнул, что Украина имеет полное право поражать любые легитимные военные цели на территории России согласно нормам международного права в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Источник: комментарий спикекра Министерства иностранных дел Георгия Тихого, сообщает "Европейская правда"

Детали: Тихий напомнил, что Украина неоднократно использовала дальнобойные средства против целей на временно оккупированных территориях, но "Путин начал суетиться только тогда, когда были поражены цели на территории России".

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"Таким образом, он прекрасно осознает разницу между собственно российской территорией и территориями, которые он пытается украсть у Украины", - отметил он.

"Россия может обвинять только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину", – подытожил Тихий.

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