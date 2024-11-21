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В Пентагоне заявили, что ракета, ударом которой похвастался Путин, создана на основе МБР "Рубеж"

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 22:23
В Пентагоне заявили, что ракета, ударом которой похвастался Путин, создана на основе МБР Рубеж
Сабрина Сингх, фото: Getty Images

Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Источник: представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, передает "Европейская правда"

Детали: Сингх отметила, что, по информации США, Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности (БРСД).

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Прямая речь: "Эта БРСД была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". США были предварительно уведомлены незадолго до запуска через каналы уменьшения риска ядерных конфликтов".

Напомним, что украинские источники ранее также указывали на применение Россией именно МБР "Рубеж" для удара по Днепру.

Детали: Пресс-секретарь Пентагона напомнила, что в США не впервые замечают "опасную и безрассудную риторику со стороны Путина", и действующая администрация Джо Байдена сосредоточена "на дальнейшей поддержке Украины тем, в чем она нуждается".

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"Украина, как вы знаете, успешно давала и дает отпор российской агрессии. Мы недавно объявили пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. И еще больше пакетов помощи будут объявлены в последующие дни и недели работы этой администрации", – заверила Сингх.

Она одновременно подчеркнула, что США "будут серьезно относиться к заявлениям, которые звучат из России", но продолжат поддерживать Украину тем, в чем она нуждается больше всего на поле боя.

Предыстория:

ракетный ударРосcиявойна
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