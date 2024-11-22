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DeepState: Росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку

Іван Д'яконовП'ятниця, 22 листопада 2024, 00:12
DeepState: Росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку
мапа: DeepState

У ніч проти 22 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Дальнє".

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Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього на Донеччині.

Передісторія:

  • У ніч проти 20 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.
  • Ввечері 21 листопада Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби на Курахівському напрямку росіяни здійснили 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.

окупаціявійнаДонецька область
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