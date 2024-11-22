DeepState: Росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку
П'ятниця, 22 листопада 2024, 00:12
У ніч проти 22 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Дальнє".
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Деталі: Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього на Донеччині.
Передісторія:
- У ніч проти 20 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Нову Іллінку на Курахівському напрямку в Донецькій області.
- Ввечері 21 листопада Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби на Курахівському напрямку росіяни здійснили 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.