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DeepState: Россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении

Иван ДьяконовПятница, 22 ноября 2024, 00:12
DeepState: Россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении
карта: DeepState

В ночь на 22 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Дальнее".

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Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага в Торецке, Курахово, у Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего в Донецкой области.

Предыстория:

  • В ночь на 20 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.
  • Вечером 21 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что с начала суток на Кураховском направлении россияне совершили 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки.

оккупациявойнаДонецкая область
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