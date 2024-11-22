DeepState: Россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении

В ночь на 22 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Дальнее".

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Детали: Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага в Торецке, Курахово, у Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего в Донецкой области.

Предыстория: