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Рада Україна-НАТО скликає позачергову зустріч через атаку РФ на Дніпро експериментальною ракетою

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 22 листопада 2024, 11:20
Рада Україна-НАТО скликає позачергову зустріч через атаку РФ на Дніпро експериментальною ракетою
Ілюстративне фото: Getty Images

Рада Україна-НАТО збереться на позачергову зустріч 26 листопада через застосування Росією експериментальної балістичної ракети "Орєшнік" під час удару по Дніпру. 

Джерело: посадовець НАТО у коментарі "Європейській правді"

Деталі: Засідання Ради Україна-НАТО скликають на 26 листопада у Брюсселі з ініціативи України. Темою обговорення буде застосування Росією по Дніпру балістичної ракети середньої дальності, яку правитель Кремля представив як експериментальну ракету "Орєшнік", створену на основі старішої МБР "Рубєж", що є потенційним носієм ядерної боєголовки.

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Зустріч збирають у штаб-квартирі Альянсу, вона пройде на рівні послів.

Нагадаємо, Повітряні сили України повідомили, що під час ранкової атаки по Дніпру 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Згодом правитель Росії Владімір Путін заявив, що було застосовано ракету середньої дальності "Орєшнік".

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У США підтвердили, що отримали попередження від Росії про запланований пуск за пів години перед застосуванням ракети.

НАТОРосія
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