Совет Украина-НАТО созывает внеочередную встречу из-за атаки РФ на Днепр экспериментальной ракетой

Совет Украина-НАТО соберется на внеочередную встречу 26 ноября из-за применения Россией экспериментальной баллистической ракеты "Орешник" во время удара по Днепру.

Источник: чиновник НАТО сообщил в комментарии "Европейской правде"

Детали: Заседание Совета Украина-НАТО созывают на 26 ноября в Брюсселе по инициативе Украины. Темой обсуждения будет применение Россией по Днепру баллистической ракеты средней дальности, которую правитель Кремля представил как экспериментальную ракету "Орешник", созданную на основе более старой МБР "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерной боеголовки.

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Встреча пройдет в штаб-квартире Альянса на уровне послов.

Напомним, Воздушные силы Украины сообщили, что во время утренней атаки по Днепру 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Впоследствии правитель России Владимир Путин заявил, что была применена ракета средней дальности "Орешник".

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В США подтвердили, что получили предупреждение от России о запланированном пуске за полчаса до применения ракеты.