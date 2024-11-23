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DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи пяти населенных пунктов Донецкой области

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 05:47
DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи пяти населенных пунктов Донецкой области
Фото: DeepState

В ночь на 23 ноября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся возле Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

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Крайне тяжелые времена у Великой Новоселки, только сегодня враг штурмовал несколькими колоннами. Одна из не менее 5 ВВТ на саму Новоселку, еще 2 ВВТ в посадках южнее Раздольного, не менее 6 ВВТ залетели в Раздольное. На квадроциклах и легковой технике враг двигался по трассе из Шахтерского. С Золотой Нивы колонна из нескольких ВВТ во главе с танком высадила десант в 3 км восточнее ангаров у Большой Новоселки".

Предыстория: 

оккупацияДонецкая областьвойна
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