DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи пяти населенных пунктов Донецкой области
Суббота, 23 ноября 2024, 05:47
В ночь на 23 ноября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся возле Великой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.
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Крайне тяжелые времена у Великой Новоселки, только сегодня враг штурмовал несколькими колоннами. Одна из не менее 5 ВВТ на саму Новоселку, еще 2 ВВТ в посадках южнее Раздольного, не менее 6 ВВТ залетели в Раздольное. На квадроциклах и легковой технике враг двигался по трассе из Шахтерского. С Золотой Нивы колонна из нескольких ВВТ во главе с танком высадила десант в 3 км восточнее ангаров у Большой Новоселки".
Предыстория:
- Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали населенный пункт Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области.
- В ночь на 20 ноября DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.