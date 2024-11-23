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До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов

Роман ПетренкоСубота, 23 листопада 2024, 13:03
До розстрільних списків РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов
маріуполь, фото: Maxar Technologies

До російського "розстрільного списку", який Росія запланувала у разі захоплення України, входили вчителі, ветерани АТО, журналісти, священники тощо.

Джерело: начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирило Буданов під час виступу на форумі "Геноцидні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни"

Пряма мова Буданова: "До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування.

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Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидної політики влади та військового керівництва".

Деталі: Також, за словами Буданова, перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.

Нагадаємо: На початку лютого 2022 року Bild написав про плани диктатора РФ Володимира Путіна стосовно України у випадку вторгнення, одним із пунктів якого було знищення руху опору та "табори" для незгодних українців.

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Кремль традиційно назвав це "вигадкою та фейком".

РосіяпропагандаПутінокупація
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