В "расстрельные списки" РФ должны были войти учителя, журналисты, священники - Буданов

В российский "расстрельный список", который Россия запланировала в случае захвата Украины, входили учителя, ветераны АТО, журналисты, священники и тому подобное.

Источник: начальник ГУР МО генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время выступления на форуме "Геноцидные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны"

Прямая речь Буданова: "В расстрельные списки должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления.

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Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидной политики власти и военного руководства".

Детали: Также, по словам Буданова, перед полномасштабным вторжением в Украину российским оккупантам проводили инструктажи по расположению коллективных могил.

Напомним: В начале февраля 2022 года Bild написал о планах диктатора РФ Владимира Путина в отношении Украины в случае вторжения, одним из пунктов которого было уничтожение движения сопротивления и "лагеря" для несогласных украинцев.

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Кремль традиционно назвал это "выдумкой и фейком".