ISW: Росія стурбована витратами на продовження війни в Україні

Російська влада стурбована подальшими економічними витратами на продовження війни в Україні та намагається змусити своїх військових до кращого дотримання дисципліни.

Джерело: ISW

Деталі: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Росії наразі немає необхідності проводити черговий частковий примусовий призов у резерв, оскільки російська влада продовжує робити ставку на криптомобілізацію.

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Пєсков заявив 23 листопада, що кремлівські чиновники наразі не обговорюють другий етап мобілізації, і що Росія наразі набирає достатню кількість добровольців-контрактників.

У звіті зазначають, що інші російські органи влади продовжують докладати зусиль для стимулювання подальшого набору добровольців-контрактників.

Дослівно ISW: "Правитель Росії Володимир Путін 23 листопада підписав закон, що дозволяє російським солдатам, які воювали в Україні, списати кредити до 10 мільйонів рублів (близько 95 869 доларів США), якщо російські суди почнуть процедуру стягнення боргів до 1 грудня 2024 року, що, ймовірно, стимулюватиме росіян з наявною заборгованістю підписувати контракти з Міністерством оборони Росії".

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"Російська влада, як і раніше, стурбована економічними витратами на продовження війни в Україні, зокрема, на виплату компенсацій російським солдатам".

Деталі: Експерти нагадують, що Міністерство оборони Росії 22 листопада представило законопроєкт, який зобов'язує російських солдатів повернути одноразові виплати, отримані при підписанні російських військових контрактів, якщо солдат скоїв "грубе дисциплінарне порушення" або ухиляється від виконання військових обов'язків.

Путін нещодавно заявив, що він стурбований довгостроковою економічною стабільністю Росії, в тому числі через зменшення виплат російським солдатам, які отримали поранення на полі бою.

Дослівно ISW: "Міністерство оборони Росії, ймовірно, має намір за допомогою цього законопроєкту заохотити російських військовослужбовців до кращого дотримання військової дисципліни, особливо зважаючи на те, що російські військовослужбовці продовжують публічно скаржитися на погане поводження з ними з боку російського військового командування".

Ключові висновки ISW за 23 листопада: