Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россия обеспокоена расходами на продолжение войны в Украине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 04:04
ISW: Россия обеспокоена расходами на продолжение войны в Украине
российские военные, фото Anadolu Agency via Getty Images

Российские власти обеспокоены дальнейшими экономическими затратами на продолжение войны в Украине и пытаются заставить своих военных к лучшему соблюдению дисциплины.

Источник: ISW

Детали: Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России пока нет необходимости проводить очередной частичный принудительный призыв в резерв, поскольку российские власти продолжают делать ставку на криптомобилизацию.

Реклама:

Песков заявил 23 ноября, что кремлевские чиновники пока не обсуждают второй этап мобилизации, и что Россия сейчас набирает достаточное количество добровольцев-контрактников.

В отчете отмечается, что другие российские органы власти продолжают прилагать усилия для стимулирования дальнейшего набора добровольцев-контрактников.

Дословно ISW: "Правитель России Владимир Путин 23 ноября подписал закон, позволяющий российским солдатам, воевавшим в Украине, списать кредиты до 10 миллионов рублей (около 95 869 долларов США), если российские суды начнут процедуру взыскания долгов до 1 декабря 2024 года, что, вероятно, будет стимулировать россиян с имеющейся задолженностью подписывать контракты с Министерством обороны России".

РЕКЛАМА:

"Российские власти по-прежнему обеспокоены экономическими затратами на продолжение войны в Украине, в частности, на выплату компенсаций российским солдатам".

Детали: Эксперты напоминают, что Министерство обороны России 22 ноября представило законопроект, который обязывает российских солдат вернуть единовременные выплаты, полученные при подписании российских военных контрактов, если солдат совершил "грубое дисциплинарное нарушение" или уклоняется от выполнения военных обязанностей.

Путин недавно заявил, что он обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России, в том числе из-за уменьшения выплат российским солдатам, получившим ранения на поле боя.

Дословно ISW: "Министерство обороны России, вероятно, намерено с помощью этого законопроекта поощрить российских военнослужащих к лучшему соблюдению воинской дисциплины, особенно учитывая то, что российские военнослужащие продолжают публично жаловаться на плохое обращение с ними со стороны российского военного командования".

Ключевые выводы ISW за 23 ноября:

  • МО России, вероятно, пыталось скрыть недавнее отстранение от исполнения обязанностей командующего Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Геннадия Анашкина после распространенных в российском информационном пространстве обвинений в том, что подчиненные Анашкина подавали начальству ложные доклады о ходе боевых действий на фронте.
  • Украинские военные опровергли заявления о присутствии северокорейского персонала в Харьковской области на фоне новых неподтвержденных сообщений о том, что северокорейские "технические советники" работают в оккупированном Мариуполе.
  • Российские войска недавно продвинулись в Курской области и вблизи Великой Новоселки.
  • Песков заявил, что в России пока нет необходимости проводить очередной частичный принудительный призыв в резерв, поскольку российские власти продолжают делать ставку на криптомобилизацию.

ISWвойнаРосcияэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Южной Корее объявили военное положение

Рада назначила Чернышова министром национального единства

ГБР задержало экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова

В "Дії" возобновили бронирование от мобилизации

«Слуги» выбрали кандидата в главы нового Министерства объединения украинцев: это – бывший министр

В "Укрпочте" рассказали, как пенсионеры смогут получить и потратить "тысячу Зеленского"

Все новости...
Зеленский поддерживает переход ВСУ на новую систему управления, если это уменьшит бюрократию
На фронте за день произошло более 220 боестолкновений – Генштаб
Губернатор Курской области РФ заявил об атаке двух ракет и 27 БпЛА
Из опасных районов Харьковщины за полгода эвакуировали более 20 тысяч гражданских – Синегубов
Последние новости
17:44
Как донатят украинцы и украинский бизнес? Подкаст "Хроніки економіки"
17:41
Украинцы смогут подать заявление на возмещение ущерба за преступления РФ со следующего года
17:35
Где в Украине установят елки: данные по областным центрам
17:32
Графики отключения света продлили до конца суток
17:30
В НАТО рассчитывают на сохранение формата "Рамштайн" при Трампе
17:23
Google Maps теперь показывает информацию о ДТП и других событиях на дороге с Waze
17:21
Около трех тысяч военных вернулись из СВЧ за последние 72 часа – ВСП
17:20
Стало известно, кто будет реформировать украинскую таможню
17:17
Samsung покажет XR-очки вместе с Galaxy S25
17:15
В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок
Все новости...
Реклама:
Реклама: