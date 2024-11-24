ISW: Россия обеспокоена расходами на продолжение войны в Украине

Российские власти обеспокоены дальнейшими экономическими затратами на продолжение войны в Украине и пытаются заставить своих военных к лучшему соблюдению дисциплины.

Источник: ISW

Детали: Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России пока нет необходимости проводить очередной частичный принудительный призыв в резерв, поскольку российские власти продолжают делать ставку на криптомобилизацию.

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Песков заявил 23 ноября, что кремлевские чиновники пока не обсуждают второй этап мобилизации, и что Россия сейчас набирает достаточное количество добровольцев-контрактников.

В отчете отмечается, что другие российские органы власти продолжают прилагать усилия для стимулирования дальнейшего набора добровольцев-контрактников.

Дословно ISW: "Правитель России Владимир Путин 23 ноября подписал закон, позволяющий российским солдатам, воевавшим в Украине, списать кредиты до 10 миллионов рублей (около 95 869 долларов США), если российские суды начнут процедуру взыскания долгов до 1 декабря 2024 года, что, вероятно, будет стимулировать россиян с имеющейся задолженностью подписывать контракты с Министерством обороны России".

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"Российские власти по-прежнему обеспокоены экономическими затратами на продолжение войны в Украине, в частности, на выплату компенсаций российским солдатам".

Детали: Эксперты напоминают, что Министерство обороны России 22 ноября представило законопроект, который обязывает российских солдат вернуть единовременные выплаты, полученные при подписании российских военных контрактов, если солдат совершил "грубое дисциплинарное нарушение" или уклоняется от выполнения военных обязанностей.

Путин недавно заявил, что он обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России, в том числе из-за уменьшения выплат российским солдатам, получившим ранения на поле боя.

Дословно ISW: "Министерство обороны России, вероятно, намерено с помощью этого законопроекта поощрить российских военнослужащих к лучшему соблюдению воинской дисциплины, особенно учитывая то, что российские военнослужащие продолжают публично жаловаться на плохое обращение с ними со стороны российского военного командования".

Ключевые выводы ISW за 23 ноября: