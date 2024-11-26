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Сили оборони відкинули росіян від Куп’янська – ОСУВ "Хортиця"

Євген КізіловВівторок, 26 листопада 2024, 16:54
Сили оборони відкинули росіян від Куп’янська – ОСУВ Хортиця
Куп'янськ на мапі DeepState

Українські війська відкинули росіян від Куп’янська, що на Харківщині, і зараз контролюють ситуацію на підступах до міста.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у телеефірі, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Вони намагаються просочуватися малими штурмовими групами, а потім накопичуватися. Це без залучення великої кількості бронетехніки. На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська – ред.) відкинутий. Техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами. Там знаходиться все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості 8 чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб. Тобто ворог знищується і там".

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Деталі: Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголосив, що війська РФ на човнах переправляються на правий берег Осколу на Куп’янщині, але українські захисники знищують ці групи.

Пряма мова: "Так, такі факти були. Це постійно диверсійно-розвідувальні групи випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть фактично мінними полями. І наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються максимально знищити ворога на підходах до Куп’янська і до інших територій. По тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу".

Що передувало: У ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що Сили оборони України завершили зачистку міста Куп'янськ.

Харківська областьвійна
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