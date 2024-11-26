Силы обороны отбросили россиян от Купянска – ОСГВ "Хортица"

Украинские войска отбросили россиян от Купянска, что на Харьковщине, и сейчас контролируют ситуацию на подступах к городу.

Источник: официальный представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в телеэфире, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Они пытаются просачиваться малыми штурмовыми группами, а затем накапливаться. Это без привлечения большого количества бронетехники. На том направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города (Купянска - ред.) отброшен. Техника, враг, который пытается перейти на другой берег, сразу уничтожается нашими как огневыми средствами, так и FPV-дронами. Там находится все под контролем наших Сил обороны. Даже если какие-то группы и переправляются в количестве 8 или 10 человек, то из этого количества поднимаются на берег около 2-3 человек. То есть враг уничтожается и там".

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Детали: Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что войска РФ на лодках переправляются на правый берег Оскола на Купянщине, но украинские защитники уничтожают эти группы.

Прямая речь: "Да, такие факты были. Это постоянно диверсионно-разведывательные группы испытывают оборонительные позиции наших военнослужащих и применяют различные абсолютно тактики. И на лодках переправляются через Оскол, и идут фактически минными полями. И наши воины эти все факты выявляют и пытаются максимально уничтожить врага на подходах к Купянску и к другим территориям. По тому направлению ведутся активные бои уже вторые сутки".

Что предшествовало: В ночь на 26 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что Силы обороны Украины завершили зачистку города Купянск.