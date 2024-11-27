Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска проводят самое быстрое продвижение в Украине с 2022 года – Reuters

Иван ДьяконовСреда, 27 ноября 2024, 01:03
Российские войска проводят самое быстрое продвижение в Украине с 2022 года – Reuters
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года, захватив почти 235 квадратных километров территории Украины.

Источник: Reuters

Детали: Издание отмечает, что российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами со времени первых дней вторжения 2022 года.

Реклама:

В начале вторжения российские войска захватили значительные территории Украины, однако впоследствии были отброшены в восточные и южные регионы. Линия фронта оставалась в основном статичной в течение двух лет, вплоть до последних активных боевых действий, которые начались в июле.

Дословно: "На прошлой неделе российская армия захватила почти 235 квадратных километров украинской территории, что стало недельным рекордом 2024 года". 

Детали: Издание отмечает, что по данным Паси Паройнена, военного аналитика финской группы Black Bird Group, в ноябре российские войска взяли под контроль примерно 667 кв. км. Аналитик ссылается на данные, которые, по его словам, могут включать некоторые октябрьские достижения РФ, отмеченные с опозданием.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Война, по мнению некоторых западных и российских официальных лиц, вступает в "самую опасную" фазу. Россия использует северокорейские войска в войне против Украины, а Киев – ракеты, поставляемые Западом, для ответных ударов по территории России".

Предыстория:

  • По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
  • Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.
  • В своем отчете за 26 ноября аналитики ISW отмечают, что российские войска продолжают достигать тактических успехов на западе Донецкой области, приближаясь к окружению Великой Новоселки и создавая угрозы украинским линиям снабжения, которые ведут в Днепропетровскую и Запорожскую области.

оккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек НАТО предостерег Трампа от плохого мирного соглашения для Украины

Заявление МИД: Украина отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий

Суд в Германии дал 8,5 и 10 лет убийцам украинских баскетболистов

Трамп рассказал, какую страну посетит первой после избрания

Инновации украинской РЭБ позволяют эффективно реагировать на дроновые атаки России – ISW

США выделили Украине пакет военной помощи на $725 млн

Все новости...
DeepState: Россияне захватили 2 населенных пункта в Донецкой области, и имеют продвижения на Харьковщине
ISW: Россия отвергает возможность «заморозки» линии фронта и настаивает на капитуляции Украины
Россияне ударили беспилотниками по Киеву: есть раненые
Результаты противовоздушного боя 27 ноября: сбито 36 вражеских БпЛА, пять – улетели "домой"
Последние новости
11:13
фото Водитель сбил двух пограничников на блокпосте: один погиб – полиция
11:03
Омбудсмен РФ заявила, что Украина задерживает обмен пленными. Лубинец опроверг
10:57
Как получить "тысячу Зеленского" и на что ее можно использовать?
10:55
Для нужд человечества: украинские ученые ищут полезные морские бактерии в Антарктике
10:38
Генсек НАТО предостерег Трампа от плохого мирного соглашения для Украины
10:35
обновленоВся Украина была в тревоге из-за взлета российского МиГ-31К
10:21
Что такое двойные удары, как Россия осуществляла их в Сирии и продолжает применять в Украине
10:20
Китай отказывается работать с финучреждениями РФ под санкциями США
10:20
Между Швецией и Финляндией произошел разрыв интернет-кабеля
10:05
ФутболНовые фиаско "Динамо" и "Шахтера", идеальные выходные "Александрии". Итоги 15 тура УПЛ
Все новости...
Реклама:
Реклама: