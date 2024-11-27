Российские войска проводят самое быстрое продвижение в Украине с 2022 года – Reuters
Российские войска установили новый рекорд недельного продвижения с начала 2022 года, захватив почти 235 квадратных километров территории Украины.
Источник: Reuters
Детали: Издание отмечает, что российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами со времени первых дней вторжения 2022 года.
В начале вторжения российские войска захватили значительные территории Украины, однако впоследствии были отброшены в восточные и южные регионы. Линия фронта оставалась в основном статичной в течение двух лет, вплоть до последних активных боевых действий, которые начались в июле.
Дословно: "На прошлой неделе российская армия захватила почти 235 квадратных километров украинской территории, что стало недельным рекордом 2024 года".
Детали: Издание отмечает, что по данным Паси Паройнена, военного аналитика финской группы Black Bird Group, в ноябре российские войска взяли под контроль примерно 667 кв. км. Аналитик ссылается на данные, которые, по его словам, могут включать некоторые октябрьские достижения РФ, отмеченные с опозданием.
Дословно: "Война, по мнению некоторых западных и российских официальных лиц, вступает в "самую опасную" фазу. Россия использует северокорейские войска в войне против Украины, а Киев – ракеты, поставляемые Западом, для ответных ударов по территории России".
Предыстория:
- По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область.
- Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.
- В своем отчете за 26 ноября аналитики ISW отмечают, что российские войска продолжают достигать тактических успехов на западе Донецкой области, приближаясь к окружению Великой Новоселки и создавая угрозы украинским линиям снабжения, которые ведут в Днепропетровскую и Запорожскую области.