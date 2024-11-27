Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї – ЗМІ

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем в рамках візиту до цієї країни.

Джерело: Sky news з посиланням на повідомлення офісу президента Південної Кореї, Reuters

Деталі: Повідомляється, що Умєров відвідує Південну Корею, щоб попросити про допомогу зброєю. Інтерес до можливості надання Південною Кореєю летальної допомоги Україні відновився після повідомлень про те, що північнокорейські війська воюють пліч-о-пліч з російськими солдатами у війні.

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Агентство Reuters зазначає, що згідно опитуваннями, жителі Південної Кореї виступають проти прямих поставок зброї в Україну, незважаючи на поновлені міжнародні запити з боку Києва та столиць союзників після того, як було повідомлено, що північнокорейські війська допомагають Росії.

Україна попросила у Сеула низку зброї, і Сеул заявив, що може розглянути таку допомогу залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї.

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