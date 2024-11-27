Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї – ЗМІ
Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем в рамках візиту до цієї країни.
Джерело: Sky news з посиланням на повідомлення офісу президента Південної Кореї, Reuters
Деталі: Повідомляється, що Умєров відвідує Південну Корею, щоб попросити про допомогу зброєю. Інтерес до можливості надання Південною Кореєю летальної допомоги Україні відновився після повідомлень про те, що північнокорейські війська воюють пліч-о-пліч з російськими солдатами у війні.
Агентство Reuters зазначає, що згідно опитуваннями, жителі Південної Кореї виступають проти прямих поставок зброї в Україну, незважаючи на поновлені міжнародні запити з боку Києва та столиць союзників після того, як було повідомлено, що північнокорейські війська допомагають Росії.
Україна попросила у Сеула низку зброї, і Сеул заявив, що може розглянути таку допомогу залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї.
Що було раніше:
- Перед цим агентство Bloomberg написало, що перемога Дональда Трампа на виборах у США змушує Південну Корею переглянути можливість відправки зброї безпосередньо в Україну, проте наразі рішення немає.
- На початку листопада Трамп провів телефонну розмову зі своїм південнокорейським колегою Юн Сук Йолем, в ході якої, зокрема, порушили питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.
- Також відомо, що керівництво Південної Кореї розглядає можливість відправки до України групи спостерігачів через перекидання до Росії солдатів з КНДР.