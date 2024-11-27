Умеров встретился с президентом Южной Кореи – СМИ

Министр обороны Рустем Умеров встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем в рамках визита в эту страну.

Источник: Sky news со ссылкой на сообщение офиса президента Южной Кореи, Reuters

Детали: Сообщается, что Умеров посещает Южную Корею, чтобы попросить о помощи оружием. Интерес к возможности предоставления Южной Кореей летальной помощи Украине возобновился после сообщений о том, что северокорейские войска воюют бок о бок с российскими солдатами в войне.

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Агентство Reuters отмечает, что согласно опросам, жители Южной Кореи выступают против прямых поставок оружия в Украину, несмотря на возобновленные международные запросы со стороны Киева и столиц союзников после того, как было сообщено, что северокорейские войска помогают России.

Украина попросила у Сеула ряд оружия, и Сеул заявил, что может рассмотреть такую помощь в зависимости от будущих шагов России и Северной Кореи.

Что предшествовало:

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