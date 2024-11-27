У війні з Росією загинуло від 60 до 100 тисяч українських військових – The Economist

Прощання із бійцем Святославом Романчуком, позивний "Нутрій", який загинув 28 грудня 2023 року на позиціях на Лиманському напрямку. Фото: Дмитро Ларін, УП

Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими за майже три роки повномасштабного вторгнення Росії, ще близько 400 тисяч солдатів могли отримати важкі поранення, пише видання The Economist.

Джерело: The Economist з посиланням на дані західної розвідки, представників оборонного відомства, інформацію з відкритих джерел та з сайту Ualosses

Деталі: Журналісти підкреслюють, що всі ці дані і звіти важко перевірити самостійно, до того ж у них не завжди відображаються солдати, які зникли безвісти або ті, що вважаються загиблими.

Реклама:

"Тим не менш, ці дані дають приблизне уявлення про кількість загиблих. Вони припускають, що на сьогоднішній день загинуло щонайменше 60 000-100 000 українських солдатів. Можливо, ще 400 000 отримали поранення, які не дозволяють їм продовжувати боротьбу. Ці цифри не включають загиблих серед цивільного населення, даних про яких дуже мало. Вважається, що загинуло багато десятків тисяч цивільних осіб", – пише The Economist.

Втрати України. Червоним кольором позначено загиблих, рожевим – убитих чи поранених Інфографіка The Economist

Видання також посилається на дані веб-сайту UAlosses, згідно з якими з 2022 року загинуло щонайменше 60 435 українських солдатів.

"Ці цифри свідчать про те, що загинуло понад 0,5% довоєнного населення України – чоловіків призовного віку (18-49 років). Дані UAlosses не є вичерпними, і вік не всіх солдатів відомий. Реальна частка чоловіків, які загинули на війні, є вищою. Ще більшою є частка тих, хто отримав надто тяжкі поранення, щоб продовжувати воювати. Якщо припустити, що на кожного загиблого в бою припадає 6-8 важкопоранених, то майже кожен 20-й чоловік призовного віку загинув або отримав надто тяжкі поранення, щоб продовжувати воювати", – пише The Economist.

РЕКЛАМА:

Інфографіка The Economist

За даними видання, Росія за цей час втратила близько 200 тисяч солдатів убитими.

Журналісти акцентують, що в обох країнах кількість загиблих у боях у відсотках до загальної кількості населення є вищою, ніж у США під час В'єтнамської та Корейської воєн разом узятих.

"Їхні бойові втрати швидко наближаються до американських втрат у Другій світовій війні. Втрати Росії в Україні з 2022 року, не враховуючи загибелі завербованих нею іноземних бойовиків, затьмарюють кількість втрат від усіх її воєн, починаючи з 1945 року, разом узятих", – пише The Economist.

Передісторія: