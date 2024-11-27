В войне с Россией погибло от 60 до 100 тысяч украинских военных – The Economist
Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими за почти три года полномасштабного вторжения России, еще около 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения, пишет издание The Economist.
Источник: The Economist со ссылкой на данные западной разведки, представителей оборонного ведомства, информацию из открытых источников и с сайта Ualosses
Детали: Журналисты подчеркивают, что все эти данные и отчеты трудно проверить самостоятельно, к тому же в них не всегда отражаются солдаты, пропавшие без вести или считающиеся погибшими.
"Тем не менее, эти данные дают приблизительное представление о количестве погибших. Они предполагают, что на сегодняшний день погибло по меньшей мере 60 000-100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 получили ранения, которые не позволяют им продолжать борьбу. Эти цифры не включают погибших среди гражданского населения, данных о которых очень мало. Считается, что погибло много десятков тысяч гражданских лиц", – пишет The Economist.
Издание также ссылается на данные веб-сайта UAlosses, согласно которым с 2022 года погибло по меньшей мере 60 435 украинских солдат.
"Эти цифры свидетельствуют о том, что погибло более 0,5% довоенного населения Украины – мужчин призывного возраста (18-49 лет). Данные UAlosses не являются исчерпывающими, и возраст не всех солдат известен. Реальная доля мужчин, погибших на войне, выше. Еще больше доля тех, кто получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать. Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится 6-8 тяжелораненых, то почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать", – пишет The Economist.
По данным издания, Россия за это время потеряла около 200 тысяч солдат убитыми.
Журналисты акцентируют, что в обеих странах количество погибших в боях в процентном соотношении к общей численности населения выше, чем в США во время Вьетнамской и Корейской войн вместе взятых.
"Их боевые потери быстро приближаются к американским потерям во Второй мировой войне. Потери России в Украине с 2022 года, не учитывая гибели завербованных ею иностранных боевиков, затмевают количество потерь от всех ее войн, начиная с 1945 года, вместе взятых", – пишет The Economist.
Предыстория:
- Ранее издание The New York Times сообщало, что Россия продолжает нести огромные потери в захватнической войне против Украины. В частности, в октябре количество убитых и раненых оккупантов было наибольшим с начала полномасштабного вторжения. В то же время журналисты отмечали, что российскую армию вряд ли можно назвать истощенной, поскольку в первой половине 2024 года РФ удавалось мобилизовать около 900 человек ежедневно.
- Генштаб ВСУ по состоянию на утро 27 ноября оценивает российские потери в 735 тысяч убитыми и ранеными.
- В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных.