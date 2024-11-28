Байден готує пакет військової допомоги для України на $725 млн – Reuters

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує пакет озброєнь для України на суму 725 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що цей крок Байдена перед завершенням президентського терміну є є частиною зусиль на підтримку Києва.

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За словами американського чиновника, знайомого з планом, адміністрація Байдена має намір надати різноманітну протитанкову зброю з американських запасів, для стримування російських військ.

Як зазначають у публікації, серед планованих поставок: протитанкова зброя, протипіхотні міни, безпілотники, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, касетні боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах GMLRS.

За словами одного з чиновників, офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєнь може надійти вже в понеділок.

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Reuters додає, що зміст і розмір пакету можуть змінитися в найближчі дні до очікуваного підписання Байденом.

Цей пакет стане найбільшим з числа президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють США використовувати наявні запаси озброєнь для надання допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях.

Раніше такі пакети зазвичай становили $125–250 мільйонів, а наразі у Байдена є доступ до ще $4–5 мільярдів PDA, схвалених Конгресом, які він, як очікується, використає до того, як новообраний президент-республіканець Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Видання також зазначає, що рішення про постачання мін викликало неоднозначні реакції, оскільки Сполучені Штати не експортували наземні міни протягом десятиліть, і їх використання є суперечливим через потенційну шкоду для цивільного населення.

Хоча понад 160 країн підписали договір про заборону їх використання, Київ просить про них відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на початку 2022 року, і російські війська використовують такі міни на лінії фронту.

Разом з тим, Сполучені Штати очікують, що Україна використовуватиме міни на власній території, уникаючи розміщення у районах з цивільним населенням.

У публікації нагадують, що, за даними аналітиків, Росія російські війська наразі досягають найшвидшого просування на полі бою з моменту вторгнення, захопивши територію, співмірну половині розмірів Лондона, лише за останній місяць.

Що передувало: Повідомлялося, що адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.