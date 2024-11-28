Байден готовит пакет военной помощи для Украины на $725 млн – Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что этот шаг Байдена перед завершением президентского срока является частью усилий в поддержку Киева.

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По словам американского чиновника, знакомого с планом, администрация Байдена намерена предоставить разнообразное противотанковое оружие из американских запасов, для сдерживания российских войск.

Как отмечают в публикации, среди планируемых поставок: противотанковое оружие, противопехотные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, кассетные боеприпасы, которые могут использоваться в ракетах GMLRS.

По словам одного из чиновников, официальное сообщение Конгресса о пакете вооружений может поступить уже в понедельник.

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Reuters добавляет, что содержание и размер пакета могут измениться в ближайшие дни до ожидаемого подписания Байденом.

Этот пакет станет крупнейшим из числа президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA), которые позволяют США использовать имеющиеся запасы вооружений для оказания помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Ранее такие пакеты обычно составляли $125-250 миллионов, а сейчас у Байдена есть доступ к еще $4-5 миллиардам PDA, одобренных Конгрессом, которые он, как ожидается, использует до того, как новоизбранный президент-республиканец Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

Издание также отмечает, что решение о поставках мин вызвало неоднозначные реакции, поскольку Соединенные Штаты не экспортировали наземные мины в течение десятилетий, и их использование является спорным из-за потенциального вреда для гражданского населения.

Хотя более 160 стран подписали договор о запрете их использования, Киев просит о них с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в начале 2022 года, и российские войска используют такие мины на линии фронта.

Вместе с тем, Соединенные Штаты ожидают, что Украина будет использовать мины на собственной территории, избегая размещения в районах с гражданским населением.

В публикации напоминают, что, по данным аналитиков, Россия российские войска пока достигают самого быстрого продвижения на поле боя с момента вторжения, захватив территорию, соизмеримую половине размеров Лондона, только за последний месяц.

Что предшествовало: Сообщалось, что администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.