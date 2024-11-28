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Россия атакует Украину ракетами и дронами – Воздушные силы

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 07:00
Россия атакует Украину ракетами и дронами – Воздушные силы
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

На рассвете 28 ноября Воздушные силы сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", после 5:30 на территории Украины зафиксировали российские ракеты. 

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении".

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Детали: В Воздушных силах добавили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщат дополнительно.

Обновлено: В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы. В Харькове и Луцке прогремели взрывы.

РосcияавиавойнаВоздушные силы ВСУ
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